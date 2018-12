Que AMLO 'no se cuelgue la medalla' con eliminación del fuero: PAN

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que "no se cuelgue la medalla" con la iniciativa que envió al Senado de la República para eliminar el fuero.

“Hay que decirle a Andrés Manuel que no le ofrezca a los mexicanos lo que ya está votado en la Cámara de Diputados por unanimidad. Que voten la minuta de la LXIII Legislatura que generó un amplísimo consenso y que no trate de colgarse una medalla que ya está previamente colgada y pluralmente colgada a todas las fracciones parlamentarias que la votamos por unanimidad”, declaró.

Cuestionado sobre si el PAN insistirá que se apruebe la minuta de la Cámara de Diputados y no la del Ejecutivo, Cortés Mendoza señaló: “Nosotros hemos dicho con toda claridad que estamos de acuerdo en que no haya personas que no puedan ser procesadas, la impunidad procesal debe terminar y por eso es que ya lo manifestamos y ya hay una minuta avalada por unanimidad por la Cámara de Diputados. Lo que corresponde en este momento, es que esa minuta que está en el Senado sea aprobada y para ello los senadores del PAN están listos”.

Por otra parte, aseveró que en el marco de la reunión que tendrá la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el presidente, los mandatarios de Acción Nacional exigirán que se elimine la figura de los superdelegados y dijo que dejarán en claro que no aceptarán ningún tipo de sometimiento.

“Lo que se va a exigir es un trato federalista, en donde se respete la soberanía que tiene cada una de las entidades federativas, donde se respete la constitución y por eso es que la estrategia irá encaminada a exigir colaboración y a negarse a cualquier tipo de sometimiento”, sostuvo.

Se ha dicho con claridad, abundó, que “no estamos de acuerdo con al figura de los superdelgados y hemos anunciado que vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad y será sin duda uno de los temas que en la Conago se tratará”.

Apuntó que “se tendrá que hablar también de la estrategia de seguridad que va vinculada con el superdelegado y también se hablará del paquete económico que en breve, por mandato constitucional debe mandar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador“.