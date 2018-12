Propuesta educativa de AMLO no plantea nada sobre autonomía de universidades: experto

Marco Fernández, coordinador del programa anticorrupción y temas educativos de México Evalúa, indicó este miércoles que la propuesta educativa, que presentaron este miércoles AMLO y Esteban Moctezuma, secretario de Educación, no habla sobre eliminar la autonomía de las universidades mexicanas

"¿Dónde está la falsa polémica? Cuando uno termina de ver la propuesta del presidente López Obrador, en ningún lado se recupera esta parte de la autonomía universitaria, no es una polémica, no sé si es un error en la redacción de la propuesta del Ejecutivo, pero sí es grave, señaló en entrevista para La Nota Dura con Javier Risco.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Esteban Moctezuma, secretario de Educación, presentaron este miércoles la iniciativa para derogar la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior.

Luego de esto, el ex senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, criticó, a través de su cuenta de Twitter, señalando que esta aniquila la autonomía universitaria.

En respuesta, Esteban Moctezuma, también a través de Twitter, indicó que se comunicó con Romero Hicks para reunirse con él y aclarar el tema de la autonomía universitaria.

Al respecto, el especialista de México Evalúa indicó que actualmente las universidades a las que el Gobierno les reconoce la autonomía, como la UNAM y la UAM, pueden definir sus políticas de ingresos, mecanismos de evaluación, planes de estudios e integración de carreras.

"Cuando toda la parte de autonomía universitaria se quita, estas facultades, que se les reconocen actualmente en el texto constitucional, cómo se van a ejercer, ¿eso qué significa, que se lo va a pasar a una legislación secundaria para que la SEP, como rector del ramo educativo, defina estos aspectos? Eso me parece gravísimo porque no sé si tenga relación o no con la promesa de hacer universal el acceso a la educación superior", señaló el experto.