Procuraduría ofrecerá disculpas a Axel Arenas si es inocente: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- De haber incurrido en algún error durante la integración de la averiguación previa que derivó en la detención de Alejandro Axel Arenas Reyes, la Procuraduría General de Justicia brindará una disculpa pública al afectado, dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.



"Si hay una actuación indebida, si hubiera algo, que eso he ordenado al procurador también, saber si se siguieron todos los protocolos, si se agotó la investigación como se tenía que agotar y lo que se tenga que hablar con la familia y si se tiene que ofrecer una disculpa, que se la ofrezcan", dijo.



El mandatario dijo que con base en los protocolos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el juez de Control determinó, a partir de las pruebas aportadas por la Policía de Investigación (PDI), girar la orden de aprehensión en contra del actor, para ser investigado por la muerte de la modelo argentina Karen.



“El procedimiento que se ha seguido ahí de la información que tengo yo, es una doble imputación de testigos directa y un señalamiento con otro testigo más de un número de placas, unas imágenes, etc. Eso lo consideró el juez suficiente para una orden de captura, los testigos sostenidos en su dicho, pero sin embargo ante una prueba que tiene un peso relevante que es el que se acredita que está fuera del país, pues me parece que se termina la investigación”, indicó.



Reconoció que no tenía datos de en qué términos se dio el encuentro entre el procurador Edmundo Garrido y Alejandro Axel Arenas, a quien se le responsabilizó por la muerte de Karen Arenas, pero indicó que platicará con él para conocer las acciones que se tomarán a partir de que se determinó no vincular a proceso al joven.



La madrugada del martes, Axel Arenas, abandonó el Reclusorio Oriente luego de que el juez de Control no encontrara elementos para acusarlo del asesinato de la modelo argentina cometido el pasado 27 de diciembre, pues su defensa acreditó que ese día el joven actor se encontraba de vacaciones en Colombia.