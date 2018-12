Priistas y mineros exigen a Gómez Urrutia entregar dinero de Fideicomiso

Líderes priistas encabezaron una protesta de dos mil mineros en contra de Napoleón Gómez Urrutia, a quien le demandaron que cumpla con el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que devuelva los 54 millones 84 mil 470 dólares del Fideicomiso Minero.

Del Monumento a la Revolución al Senado de la República, los integrantes de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México (Unasim) realizaron una marcha en la que denunciaron que el senador de Morena no ha regresado los recursos que pertenecían al fondo minero y que se llevó antes de irse a Canadá.

“Exigimos que Gómez Urrutia acate el laudo de la Junta (Federal de Conciliación y Arbitraje), aquí están los trabajadores exigiendo lo que por ley les pertenece”, manifestó el diputado federal del PRI, Carlos Pavón Campos.

Acompañado por Javier Villareal, secretario general de la CTM en Sonora; Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila; Ricardo Espinoza López, de la Confederación Auténtica de Trabajadores, e Ismael Leija, del Sindicato Minero Democrático, el también líder del sindicato minero FRENTE pidió al Senado la inmediata destitución de Gómez Urrrutia como presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, pues advirtió que existe un claro conflicto de intereses.

“Esa comisión no puede ser encabezada por alguien que aún es requerido por las autoridades laborales. Estaremos vigilantes para que no haya impunidad hacia Gómez Urrutia en este claro conflicto de intereses, y que no haya presión de alguna índole hacia la junta para dar carpetazo al laudo”, puntualizó Pavón Campos.