Priistas reprochan a AMLO ligereza de juicio hacia Fuerzas Armadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Duele el desdén y la ligereza de juicio de algunos actores políticos hacia instituciones como las Fuerzas Armadas, aseveró el secretario de Salud, José Narro.



Sin mencionar directamente a Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal reprochó a aquellos que buscan debilitar instituciones que están dedicadas al servicio de la nación.



"Duele e inquieta el desdén y la ligereza de juicio respecto de las instituciones mayores, entre ellas la Presidencia y las Fuerzas Armadas. Por ello, preocupa que se pretenda transferir culpas y responsabilidades a quien nada tiene que ver en hechos dolorosos", aseveró.



Al encabezar la ceremonia por el XXIII aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, Narro enfatizó que mientras que a los priistas les inquietan las propuestas, otros están enfocados en su afán de alcanzar el poder, en referencia al político tabasqueño.



Por ello, manifestó: "En nuestro proyecto caben casi todos. Únicamente sobran quienes piensan sólo en ellos, los que promueven la división y el enfrentamiento, los que sueñan y anhelan el regreso al pasado, sin entender que el mundo ya cambio".



En el mismo sentido se expresó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, quien señaló que López Obrador "es el mismo populista y demagogo de siempre" que ahora trata de cubrir sus comentarios sobre los militares.



"Me parece que sus argumentos manidos ya no sorprenden a nadie, no llaman la atención de nadie, tiene un discurso recurrente y pobre, y lo que pretende es evadir la responsabilidad de lo que dijo sobre las Fuerzas Armadas", estimó.