PRI, PVEM y Panal buscan un nuevo nombre para coalición

CIUDAD DE MÉXICO.- La coalición conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza realiza estudios cualitativos para evaluar los posibles nombres y definir el que llevará en sustitución de “Meade Ciudadano por México”.



Así lo dio a conocer el dirigente nacional del partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, quien comentó que cuentan con una batería de nombres alternativos que evalúan con enfoques cualitativos para identificar la mejor opción.



“Estamos haciendo estudios con enfoques cualitativos, que son enfoques para ver cómo reaccionan distintos sectores de la sociedad y cómo podemos generar una mejor frase”, explicó en entrevista con El Financiero.



Castro Obregón insistió que los partidos que apoyan la postulación de José Antonio Meade a la Presidencia de la República no comparten la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), porque legalmente es válido incluir el nombre del abanderado en el de la coalición.



Sin embargo, explicó que la decisión que tomaron de no impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se debe a que ponderaron la razón jurídica contra la oportunidad del mensaje a los electores a través del nombre de la coalición.



“Ponderamos que aun cuando ganemos en el Tribunal, todo el tiempo en que esté en veremos es un tiempo que desperdiciamos sin el nombre definitivo de la coalición. Viene la intercampaña, si nos esperamos, el Tribunal no tiene plazo para resolver, entonces qué tal si nos resolvían ya en intercampaña. Ponderamos la razón jurídica contra la oportunidad del mensaje”, apuntó.



El dirigente nacional aliancista comentó que a partir de los resultados de los estudios cualitativos, las dirigencias de las tres fuerzas políticas y el equipo de campaña de Meade evaluarán cuál es la mejor alternativa.



Puntualizó que el nuevo nombre dependerá del consenso entre los tres partidos que participan en la coalición, por lo que no descartó que el cambio lo lleven hasta la fecha límite, establecida para el próximo lunes, cuando vence el plazo para que lo notifiquen al INE.