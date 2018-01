PRI, PVEM y Panal sólo logran alianza para la presidencial y en 6 estados

A pesar de que para los comicios presidenciales el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza lograron concretar la coalición “Todos por México” en torno a la figura de José Antonio Meade, en las 30 elecciones locales que se celebrarán el 1 de julio sólo se han aliado en seis.



Las alianzas entre las tres fuerzas políticas únicamente se han concretado en Campeche, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, donde se renovaran los congresos locales y ayuntamientos –los comicios coahuilenses y quintanarroenses sólo serán para presidentes municipales–, mientras que en nueve estados ya decidieron ir cada uno por su cuenta.



De hecho, en las contiendas por las nueve gubernaturas no pudieron aliarse los tres partidos en ninguna entidad y cada uno contenderá por separado en Guanajuato, Jalisco, Tabasco –el Verde todavía analiza coaligarse con Nueva Alianza– y Yucatán.



No obstante, el PRI y el Verde prevén participar juntos por las gubernaturas en Veracruz, donde ya se formalizó la coalición “Por un Veracruz Mejor”, para respaldar la postulación de José Yunes, pero sin los aliancistas.



Y todavía está pendiente que se oficialicen las alianzas entre priistas y pevemistas para la gubernatura de Chiapas, donde el plazo para el registro vence este martes, así como en la Ciudad de México, en torno a Mikel Arriola, y en Puebla, donde el candidato del PRI se definirá el 20 de febrero. En dichas entidades, Nueva Alianza anunció que participará solo. Luis Castro Obregón, presidente del Panal, destacó que su partido dará la sorpresa con su candidato a la Jefatura de Gobierno capitalina.



En la contienda por la gubernatura de Morelos, el PRI y Nueva Alianza sí se aliarán y se prevé que el candidato sea definido por los aliancistas; sin embargo, los pevemistas optaron por formar una coalición con el PRD y el Partido Socialdemócrata.



El distanciamiento del Verde con sus aliados del PRI también se evidenció en Michoacán, entidad en la que los pevemistas se sumaron al Frente conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; no obstante, la dirigencia nacional panista, que encabeza Damián Zepeda, instruyó que se rompiera la alianza, porque argumentó que no aceptarán convenios con el PVEM.



Los tres partidos también fraccionarán el voto de su coalición federal en los comicios locales de Aguascalientes (Congreso local), Chihuahua (Congreso local y 67 ayuntamientos), Estado de México (Congreso local y 125 ayuntamientos), Michoacán (Congreso local y 112 ayuntamientos) y Tamaulipas (43 ayuntamientos).



Sin embargo, el número de elecciones estatales en las que irán divididos todavía se puede incrementar debido a que priistas, pevemistas y aliancistas no han cedido en las negociaciones en Durango (Congreso local), San Luis Potosí (Congreso local y 58 ayuntamientos) y Sonora (Congreso local y 72 ayuntamientos).



Además, el tricolor y el Verde continúan las negociaciones para concretar la alianza en Baja California Sur (Congreso local y cinco ayuntamientos), Colima (Congreso local y 10 ayuntamientos) e Hidalgo (Congreso local), donde la alternativa que analizan es impulsar candidaturas comunes.



Además de las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX, de las 30 elecciones estatales, en 27 entidades se renovarán las Legislaturas locales, lo que contempla 585 diputados de mayoría relativa y 387 de representación proporcional.