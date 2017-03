PRI modifica coalición y abre paso a Humberto Moreira a diputación 

SALTILLO.- El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó modificaciones a la coalición del PRI con seis partidos de minoría, incluidos el Partido Joven, lo que allana el camino a Humberto Moreira para ser postulado a una diputación local.



En doble sesión extraordinaria y a minutos de concluir el plazo, el pleno aprobó por unanimidad que la coalición PRI, Partido Verde, Socialdemócrata Independiente, de la Revolución Coahuilense, Partido Joven, Nueva Alianza y Campesino Popular pasará de total a parcial.



La modificación refiere que los siete partidos van coaligados en busca de la gubernatura y en 28 de 38 alcaldías, incluidas Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón.



Los siete partidos optaron por desistirse en la fórmula para la elección de diputados locales, es decir que cada uno de los partidos podrán postular candidatos propios, a fin de cumplir con la determinación del Tribunal Electoral de la Federación que impidió a partidos coaligados “dobletear” candidatos.



Édgar Puente, líder del Partido Joven, dijo que en los próximos días registrarán en el distrito XV con sede en la zona oriente de Saltillo, al exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, y descartó que ello signifique que el profesor haya desertado de las filas tricolores, sin desnudar su estrategia electoral.



Dicha aseveración contradice lo dicho por Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, quien aseguró que Humberto Moreira no sería postulado por cargo alguno de elección popular.



Sin embargo, la Junta Municipal de Reclutamiento de Saltillo dio a conocer a El Financiero, que el pasado martes fueron tramitados dos certificados de residencia con fines electorales, uno para Humberto Moreira Valdés y otros para Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del exgobernador de Coahuila, quien de acuerdo a Édgar Puente, es miembro del Partido Joven desde enero pasado y aún se estudia la posibilidad de lanzarlo por algún distrito electoral.



APRUEBAN 21 CANDIDATURAS INDEPENDIENTES



El IEC aprobó por unanimidad el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral que dio la última rasurada al listado de aspirantes a candidaturas independientes y dejó en la contienda solo a 21.



En enero pasado, 42 ciudadanos presentaron ante el IEC su carta intención; sin embargo en el primer filtro se quedaron seis, cinco por no completar los requisitos de la intención y uno más por quedar a disposición del Agente del Ministerio Público Federal tras ser detenido en posesión de un arma de uso exclusivo del Ejército.



En la etapa de entrega de cédulas de apoyo ciudadano, en las que se requería el 1.5 por ciento del padrón electoral de acuerdo al cargo de elección popular por el que se busca contender, fueron nueve los que desistieron.



El INE declaró improcedentes cuatro cédulas de apoyo ciudadano por no contar con los requerimientos de ley y mantiene en proceso de verificación dos más, los cuales definirá en un término de 48 horas.