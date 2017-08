Prevención de adicciones, en manos de 50 personas: Mondragón y Kalb

La política pública de prevención de adicciones en México está en manos de únicamente 50 personas, así lo señaló el Comisionado Nacional contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y Kalb en entrevista con Javier Risco en W Radio.



La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 revela que el consumo de drogas se incrementó 47 por ciento entre la población de 12 a 65 años, y que la tendencia al consumo en niños y jóvenes se elevó de 9 a entre 16 y 20 por ciento, comparado con la encuesta publicada en 2011.



Reveló también que el consumo de drogas en niños y jóvenes de entre 12 y 17 años se incrementó 125 por ciento en dicho periodo y que en el caso de las mujeres, dentro del mismo rango de edad, el incremento fue de 205 por ciento.



Sin especificar cifras, Mondragón y Kalb señaló que el presupuesto destinado a la prevención de las adicciones es bajo y desproporcionado con el que se destina a combatir la oferta de estupefacientes.



La encuesta Reveló que el consumo de drogas aumentó 47 por ciento en los últimos 7 años entre la población de 12 a 65 años.

"Tenemos 340 unidades en la República, que no las considero, porque son unidades para atender a personas de consulta externa. En Conadic, como el órgano que aplique el plan de prevención, somos 50 personas en toda la República", indicó.



Agregó que pese al rezago en inversión para la prevención de adicciones, se debe aprender a trabajar con lo que se tiene y no cargar la responsabilidad completa al Gobierno, sino a todos los miembros de la sociedad.



"Estamos fallando o hemos fallado, yo le cambiaría el tono negativo a un lado positivo. Diría que todos tenemos una responsabilidad", dijo.



"La responsabilidad es de todos: padres, maestros, compañeros de los jóvenes, lideres de las comunidades, sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, porque el Gobierno no puede resolver el 100 por ciento del problema", agregó.