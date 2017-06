INE critica a la autoridad electoral de Coahuila y el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Coahuila registró un comportamiento atípico, lo que contribuyó a generar un ambiente de crispación en la entidad, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.



El funcionario aseveró que en los pasados comicios se presentaron situaciones que deberán ser analizadas, particularmente en el caso de las elecciones coahuilenses.



"En el caso de Coahuila se capturaron solamente 72 por ciento de las actas, un comportamiento atípico especto de los PREP, mecanismos cada vez más sofisticados; (esto) genera un ambiente de particular crispación", dijo en entrevista radiofónica en Imagen.















El titular del Consejo General apuntó que los cómputos en curso que realizan los órganos locales constituyen una fase delicada del proceso electoral.



Por ello, cuestionó el comportamiento de algunos de los presidentes de los consejos locales, que no han mostrado una "actitud aperturista" para llevar a cabo los recuentos, particularmente en el caso de la elección mexiquense.



"Los paquetes electorales, eventualmente si hay algún tipo de duda, pueden y deben ser recontados, y hemos visto algunas extrañas actitudes de algunos presidentes de los consejos locales, sobre todo en el Estado de México, que no han tenido una, a pesar de que esa fue la instrucción, actitud aperturista", expresó.



Córdova indicó que este escenario "anticipa que la vía jurisdiccional está cantada, por lo que eventualmente será el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) el que en su caso no sólo resolverá las disputas, sino que ordenará un recuento mayor en algunos casos".



Ante las acusaciones de fraude en Coahuila y el Estado de México, el consejero presidente del INE puntualizó que los partidos que las hacen tendrán que presentar pruebas concretas, porque el Tribunal no se guía por sensaciones, sino por hechos.