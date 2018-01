Precandidatos presidenciales gastan casi 10 mdp en un mes

CIUDAD DE MÉXICO.- En casi un mes de precampañas, los tres aspirantes presidenciales han gastado 9.7 millones de pesos, de los cuales 55 por ciento los han destinado a los gastos operativos para sus eventos proselitistas, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).



Durante la sesión del Consejo General, se presentó el Informe sobre el Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos del Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018, en el que se detalla que José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador sólo han reportado ingresos por 854 mil pesos.



El consejero Ciro Murayama detalló que en 28 días de precampañas, los tres precandidatos presidenciales han realizado 119 operaciones.



De acuerdo con el informe, el aspirante panista es el que ha tenido más egresos, con cuatro millones 574 mil 280 pesos, de los cuales dos millones 896 mil pesos corresponden a gasto operativo, mientras que para propaganda en Internet destinó un millón de pesos y en la producción de spots lleva 632 mil pesos. Sin embargo, los pasivos en sus reportes por las diferencias entre ingresos y egresos alcanzan los cuatro millones 567 mil 380 pesos.



El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, reportó un gasto total por cuatro millones 264 mil 231 pesos, de los cuales dos millones 408 mil pesos los ha destinado a gastos operativos para sus eventos.



De acuerdo con los reportes del también abanderado del Partido Verde y Nueva Alianza, sus gastos para la propaganda en Internet alcanzan los 998 mil pesos y en producción de spots lleva 802 mil pesos, pero tiene un pasivo de cuatro millones 264 mil 230 pesos.



El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sólo ha reportado gasto operativo por 656 mil 913 pesos, por lo que ha omitido sus egresos correspondientes a la producción de spots y tampoco ha reportado lo relativo a la propaganda en Internet.



Murayama, quien preside la Comisión de Fiscalización, indicó que si bien todavía no se puede hablar de que estén incurriendo en faltas, es importante que los precandidatos reporten todos sus ingresos y egresos.



Mencionó, por ejemplo, el tema de la propaganda utilitaria y en vía pública que están utilizando y cuyos reportes no coinciden con lo que se observa: “exhortar a los precandidatos que puedan empezar a cargar los tipos de gasto, porque sí hay evidencia de que están gastando en propaganda utilitaria y en propaganda exhibida en vía pública. Hay banderas, banderines, gorras, camisetas en los actos de precampaña, hay espectaculares, hay bardas, lo que no hay es rendición de cuentas”, subrayó.