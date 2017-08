PRD denuncia actos anticipados de campaña de Morena

El PRD denunció a Morena y a sus aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, Martí Batres y Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de precampaña y campaña.



Luego de que el fin de semana el partido realizó su encuesta para medir las preferencias entre sus aspirantes, el dirigente del partido del sol azteca en la capital, Raúl Flores, presentó la queja en contra de los morenistas ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



Acompañado del representante perredista ante el órgano electoral, Royfid Torres, señaló que desde hace un mes, los tres integrantes de Morena han promocionado su imagen al presentarse como precandidatos en eventos y entrevistas en medios de comunicación.



Por ello, pidió la autoridad electoral federal que investigue los recursos que han utilizado los tres aspirantes a la Jefatura de Gobierno y evite que se repita la historia de violaciones a la legislación electoral que, acusó, caracteriza al partido.



“En el caso de Martí Batres, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, sus acciones deben tener una repercusión legal, porque los actos anticipados de campaña están ahora penados y exigimos que no se permita violar la legalidad electoral con esta conducta reiterada de Morena. Recordemos que en 2015 su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, recorrió ilegalmente las delegaciones haciendo campaña para su partido y sus candidatos”, aseveró.



Flores indicó que la promoción de la imagen de los aspirantes al gobierno capitalino la iniciaron tras el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez “El Ojos”, por lo que estimó que incluso se debe revisar si no existe financiamiento del crimen organizado a la propaganda que han realizado los tres morenistas.



“Tenemos preocupación si el dinero de ‘El Ojos’ u otro tipo de mafia está involucrado, pues si es dinero no declarado, entonces son recursos de origen ilegal. López Obrador no puede decir que en Morena son puros y castos”, manifestó.



El líder del PRD en la Ciudad de México apuntó que además considera una denuncia en contra del senador Mario Delgado, quien también aspira a sustituir a Miguel Ángel Mancera en el cargo.



La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE registró la queja en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/151/2017.