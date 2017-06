8 focos rojos en la elección de Edomex por delincuencia

ESTADO DE MÉXICO.- El gobierno federal garantizó la seguridad en los comicios del Estado de México, con acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.



Así lo afirmó la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales, quien, no obstante, manifestó que “existe preocupación en los partidos por los índices delictivos que se registran” en 8 municipios y que, de acuerdo con cifras oficiales, concentran el mayor número de homicidios y secuestros en la entidad.



Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tecámac, Tultitlán y Nicolás Romero concentran 55 por ciento de los homicidios dolosos que se registraron en los primeros cuatro meses del año (363, de un total de 660 en el estado), siendo Ecatepec el de mayor incidencia, con 119 asesinatos.



Le sigue Nezahualcóyotl, con 56; Tlalnepantla, con 48; Naucalpan, con 42; Chimalhuacán, 27; Tecámac, 26; Tultitlán, 24, y Nicolás Romero, 21.



Por lo que toca al secuestro, estos ocho ayuntamientos concentran 27 por ciento de los plagios registrados en el estado, siendo Nezahualcóyotl el que encabeza la lista, con cinco, mientras que Ecatepec lleva tres, al igual que Nicolás Romero; Naucalpan, dos; Tecámac, dos, y Tlalnepantla, uno.



De acuerdo con la senadora Pilar Ortega, tras una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, están previstas acciones de seguridad para cuidar la paz y la tranquilidad durante el proceso electoral, sobre todo en estos municipios con alta incidencia delictiva.



En entrevista con El Financiero, apuntó que, según las autoridades, hasta el momento no se han generado problemas con ninguno de los candidatos que pudieran generar una crisis de seguridad en el estado; sin embargo, sí hay preocupaciones de los partidos sobre zonas específicas.



Insistió en que, ante ello “hay un compromiso de las autoridades por asumir con responsabilidad este tema" y que, incluso, ya hay una estrategia conjunta con los órganos electorales y la Fiscalía General para atender todas las posibles emergencias que pudieran surgir en el estado.



“Nosotros esperamos que así sea y hacemos votos porque efectivamente las cosas estén bien y que las instituciones funcionen adecuadamente para que no tengamos ningún problema”, dijo.



La legisladora manifestó también que en la reunión con el secretario de Gobernación, las autoridades de seguridad manifestaron contar incluso con unidades móviles en zonas específicas, para que puedan actuar de manera oportuna.



Sobre la posibilidad de que el Ejército vigile los comicios, aclaró que fue un tema que no se tocó con las autoridades federales. “Ni nosotros lo abordamos ni tampoco se nos informó que así fuera. Ese tema estaba fuera de nuestra agenda”, aclaró.