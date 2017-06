Polevnsky e hijo de AMLO, una llamada incómoda

En las redes sociales se viralizó un audio donde el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, sostuvo una charla con Yeidckol Polevnsky donde apunta a supuestas prácticas de triangulación de recursos.



Sin embargo, la secretaria general de Morena dijo que el audio es de 2016 y que fue editado para distorsionar la opinión pública.



“Me parece claro el hecho de que algo así lo saquen después de un año”, aseguró Polevnsky, “Yunes y Ochoa están preocupados del crecimiento de Morena así como hicieron manejo perfecto del timing de la señora Eva Cadena”.



En el audio se puede escuchar a Polevnsky hablar con el hijo de AMLO sobre la contratación de los servicios de una representante a través de una empresa ligada a Morena.



“Nosotros directamente como partido no podemos hacer este asunto”, dice López Beltrán en la grabación, “forzosamente por ciertas situaciones, el partido es el que debe contratar y no una donación.



“Yo me apoyé en una empresa, que es conocida nuestra y que es de confianza", continua el audio, “Morena va a hacer el trámite con la empresa”.



Yeidckol Polevnsky aclaró que la mujer a la que hacía referencia es una representante de grupos musicales y que la llamada fue en 2016.



“Estábamos hablando de la posibilidad de contratar a un grupo musical para el cierre de campaña de Veracruz”, dijo Yeidckol Polevnsky.







Para los cierres de campaña electoral en Veracruz, la secretaria de Morena propuso buscar patrocinadores para apoyar al partido con la animación de los eventos.



“Habíamos platicado Andy y yo, y él quedó de checar si eso era viable o factible”, continuó Polevnsky, “lo que me contesta en esta conversación, que está mutilada, es ‘no se pueden recibir patrocinios dentro del partido’”.



Ningún partido, incluido Morena, puede recibir patrocinios y cualquier servicio debe ser pagado únicamente a empresas registradas como proveedoras registradas ante el INE, aseguró Polevnsky.



En ese tiempo la secretaria general consideró que el patrocinio pudo haberse dado entre Morena y la promotora musical; pero la promotora no estaba registrada ante el INE, por lo que sus servicio debían ser contratados a través de la empresa mencionada por Andrés Manuel López Beltrán.



“Hay empresas que nos han vendido el servicio, es una empresa seria, y esta puede contratar el servicio y venderlo a Morena”, fue lo mencionado por López Beltrán a Polevnsky.