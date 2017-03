Pleitos entre los partidos dejarían al INE sin tres consejeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes parlamentarios del PAN y PRD en la Cámara de Diputados reconocieron que las negociaciones para consensuar la designación de los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentran “atoradas”, por lo que por quinta ocasión podrían dejar incompleto a este órgano.



“No hay acuerdos y podría repetirse la historia de dejar al INE incompleto del total de sus consejeros, aunque nosotros haremos todo el esfuerzo para que no sea así”, admitió el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri.



“El plazo establecido en la convocatoria es el 31 de marzo, pero dadas las dificultades nos podríamos ir hasta el 4 de abril, que es la fecha legal en que deben dejar su cargo los consejeros salientes, y al día siguiente tomar posesión los nuevos”, añadió.



Advirtió que “no se descarta que no se llegue a un acuerdo antes del jueves, viernes o, incluso, del 4 de abril, y que el INE se pudiera quedar sin tres consejeros de los 11 que lo conforman, lo cual sería un muy mal mensaje para la nación”.



Sin embargo, confió en que “tenemos todavía esta semana para la negociación –entre PRI, PAN y PRD–, ya que no es deseable que lleguemos a la etapa de la insaculación y mucho menos que el proceso se vaya a la Suprema Corte”.



El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Federico Döring, confirmó que “está trabado el tema, va muy lento, pues no hay acuerdos entre los partidos en quién será la mujer de los tres consejeros; sin embargo, se hará el esfuerzo para que se cumpla el plazo legal y el asunto no llegue a la insaculación”.



Los tres finalistas perfilados son el exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Flavio Galván, por el PRI, pero que el PRD rechaza por ser quien validó el triunfo de Calderón en 2006; Carla Astrid Humphrey, por el PAN, exesposa del senador panista Roberto Gil y cercana a Acción Nacional, lo que ni el PRI ni el PRD ven con buenos ojos, y Elizabeth Bautista Velasco, impulsada por el PRD, exconsejera electoral en Oaxaca, que ni PRI ni PAN admiten.



En octubre de 2013 los diputados se retrasaron 30 días en el nombramiento de cuatro consejeros, para el relevo del entonces presidente Leonardo Valdés Zurita, y los consejeros Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández y Francisco Guerrero Aguirre.



La falta a la ley más prolongada de los diputados ocurrió entre octubre de 2010 y diciembre de 2011, cuando no pudieron procesar, en 13 meses, el nombramiento de tres consejeros electorales.



El 30 de octubre de 2010, los consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Arturo Sánchez terminaron el periodo para el que fueron designados. En diciembre del 2011 fueron designados Lorenzo Córdobva, María Marván y Sergio García Ramírez.



En enero de 2013 se retiró García Ramírez y para elegir a su relevo los diputados se tardaron seis meses, periodo en que el IFE de nuevo estuvo incompleto. En diciembre de 2007, los diputados determinaron la salida del entonces presidente, Luis Carlos Ugalde, y otros dos consejeros electorales. Sus reemplazos fueron nombrados hasta febrero de 2008, luego de tres meses de buscar acuerdos en la Cámara de Diputados. Entraron entonces Leonardo Valdés, como consejero presidente, Marco Antonio Baños y Benito Nacif.