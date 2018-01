Pide PRI fiscal anticorrupción; PAN no acepta ‘prisas de Meade’

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRI retó ayer públicamente a la coalición “Por México al Frente” –PAN, PRD y MC– a “poner sobre la mesa” los nombres que sugiera para designar cuanto antes al fiscal anticorrupción y al fiscal general de la República, “y sentarnos a analizar los perfiles”.



El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, conminó a los partidos de oposición “a dejarse de pretextos, a pensar en la gente y no sólo en sus intereses partidistas ni en sus cálculos electorales”.



Entrevistado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador criticó que “los partidos del Frente piensan que dejar al país sin estos nombramientos es más caro para el PRI que para ellos, y por eso no quieren nombrarlos y utilizan el recurso del bloqueo parlamentario, únicamente con cálculos electorales”.



En respuesta, el coordinador parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés, dijo que “no aceptamos la prisa ni la urgencia de Meade, el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, no son nuestros tiempos; no aceptaremos nombramientos ‘a modo’ sólo para proteger las fechorías de los priistas corruptos.



“Los nombramientos se harán sólo con base en los mejores perfiles, en los correctos; en eso sí estamos de acuerdo”, insistió el panista.



“En el momento que tengamos estos perfiles, y que ellos puedan generar un consenso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, estaremos listos para su nombramiento”, sostuvo.



“Nosotros fuimos los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, de su legislación secundaria, de la propia Ley 3de3 para que fueran las declaraciones lo más públicas y transparentes posibles; lo que falta son los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía Anticorrupción.



“Claro que queremos que ya se nombren, pero queremos perfiles que no tengan ningún vínculo partidista ni con el gobierno, que tengan absoluta autonomía, capacidad probada y confianza en la sociedad organizada”, explicó.



El priista Ramírez Marín aseguró que “sólo hay un candidato que puede hablar de lucha contra la impunidad y la corrupción, y ese candidato es José Antonio Meade, por una razón muy sencilla: lo respalda su historia personal”.



Sostuvo que “el candidato del PRI, el candidato de la alianza “Todos por México”, sí puede, en su historia personal, presumir de lucha contra la corrupción, de saneamiento de instituciones, de mejora de prácticas, de ir contra la impunidad. No se puede relacionar a Meade con ningún delincuente. Meade no le ha levantado la mano a ninguna gente que después resulte con antecedentes criminales”, remarcó.



“Creo que tampoco ha sido, no creo… sostengo que tampoco ha sido acusado de ninguna clase de desvío o de irregularidad en sus bienes. La historia personal de Meade respalda una carrera limpia y honesta y, por lo tanto, tiene la suficiente autoridad moral para pedirlo”, insistió.