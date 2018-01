PGR trabaja en ocho solicitudes de extradición para César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.- México presentó este jueves tres solicitudes formales con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y ya se trabaja en otras ocho para dar seguimiento a las 11 causas penales que fueron presentadas, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán.



“El día de ayer ya se presentaron las tres solicitudes formales de extradición en contra de la persona y estamos trabajando para darle continuidad y llegar a presentar las once solicitudes que nos han presentado”, indicó en entrevista para Enfoque Noticias.



Dijo que se están haciendo los trámites correspondientes con las autoridades extranjeras a efecto de que inicien los procedimientos de extradición.



Esta petición, señaló el funcionario federal, es hacia un país específico, sin embargo, por cuestiones de los principios del debido proceso y presunción de inocencia no se puede dar el nombre de la nación a la que fueron giradas estas tres solicitudes de extradición.



Recordó que la Fiscalía General de Chihuahua presentó 10 causas penales por delitos de corrupción a efectos de solicitar la extradición del exgobernador; asimismo, la Fepade también presentó una causa penal para los mismos efectos.



La PGR está trabajando de la mano con la Fiscalía General de Chihuahua y se le informan de cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo, señaló Elías Beltrán.



Insistió en que no están trabajando con tintes políticos ni bajo presiones de ninguna índole.