PGR no tiene interés en investigar a Lozoya: Rodríguez Reyna

​El periodista Ignacio Rodríguez Reyna, uno de los involucrados en la investigación periodística que vincula en actos de corrupción a Emilio Lozoya con la empresa Odebrecht, dijo en La Nota Dura que la PGR parece no tener interés en investigar al exfuncionario de Pemex.



“(PGR) comunica que no tiene ningún interés en resolver un tema que me parece importantísimo que se conozca, yo no sé si es culpable o no Lozoya, pero hay tres testimonios importantes que se complementan y que dan detalles que serían difíciles de armar o inventar”, comentó.



Rodríguez señaló que de no ser por la presión mediática ejercida por la investigación periodística, las autoridades mexicanas probablemente no habrían actuado.



“Si no hubiera sido por las publicaciones, y yo creo que ese es el papel de los periodistas y los medios, la PGR no hubiera hecho nada, este tema se hubiera mantenido durante meses y meses”, dijo.



De acuerdo con el periodista, este caso pondrá a prueba las capacidades de la autoridad mexicana y aseguró que de no resolverlo con claridad, corre el riesgo de perder credibilidad.



“Creo que esto sienta un precedente muy grande, que si las autoridades mexicanas no se lo toman en serio, el descrédito, la sensación de que la corrupción tomó el Estado y ni siquiera intenta hacer algo para detenerla, será devastador”, señaló.



Agregó que la labor periodística es importante para dar a conocer este tipo de temáticas, pero es labor del Estado investigarlas y llevarlas a fondo.



“Lozoya dice ‘pruébenmelo’, pero, ¿quién tiene que probárselo? Las autoridades mexicanas”… “Activamente los fiscales mexicanos tendrían que estar buscando la información”, concluyó.