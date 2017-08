Lozoya 'dio la cara' ante PGR desde mayo: abogado

Luego de que se diera a conocer que la PGR llamara a comparecer a Emilio Lozoya el próximo jueves por los señalamientos de corrupción en su contra, el abogado del extitular de Pemex, Javier Coello Trejo, dijo en La Nota Dura que su cliente se puso a disposición de las autoridades desde mayo pasado.



“El licenciado Emilio Lozoya desde mayo presentó ante la PGR un escrito donde se pone a disposición del procurador y la Procuraduría para esclarecer estos hechos que empezaban a salir en notas periodísticas”, comentó Coello.



El abogado señaló que desde entonces sugirió a su cliente presentarse para mostrar buena voluntad, aunque agregó que la PGR no lo consideró necesario.



“En estas cosas hay que dar la cara, la única manera como se da la cara es acudiendo a la procuraduría y así lo hicimos”, comentó. “Nos contestaron que en ese momento no era pertinente ni necesario declarar, me dijeron: ‘cuando tengamos una situación sólida lo citaremos a declarar”.



Coello dijo que las acusaciones en contra de Lozoya son infundadas debido a que no se han presentado pruebas sólidas que vinculen a su cliente con actos de corrupción.



“Lo que saca Proceso es una cuenta, pero yo no veo el nombre de Emilio Lozoya, es muy sencillo imputar pero el que acusa tiene que probar”, comentó.



Aseguró que el extitular de Pemex jamás ha recibido sobornos por parte de ninguna empresa y que no existen cuentas bancarias que avalen lo contrario.



“No recibió mi cliente el dinero”…”Con cada acusación tiene que haber una prueba, yo no veo ninguna aquí, si a mí me acreditan que le depositaron a Emilio Lozoya los 10 millones de dólares ¿ya para qué estamos discutiendo?, pero no hay”, sentenció.