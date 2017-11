Partido Verde se aliará con el Frente en la CDMX para 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Verde en la Ciudad de México se sumará al Frente Ciudadano por México para concretar una alianza con miras a los comicios locales del año próximo.



Así lo dio a conocer el dirigente pevemista en la capital, Carlos Madrazo Silva, quien señaló que en breve se pactará un encuentro con los líderes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para firmar un convenio de intención ante las autoridades electorales.



“Firmar un convenio de intención será un paso decisivo para consolidar la alianza, partiendo de ahí trabajaremos para posicionar la agenda ecologista en la plataforma electoral del Frente y posteriormente convertirla en políticas públicas con amplio beneficio social gracias a un gobierno de coalición”, indicó.



El secretario general del Comité Ejecutivo del Partido Verde en la Ciudad de México se reunió con el dirigente del PRD capitalino, Raúl Flores, a quien planteó que consideran el Frente como una oportunidad para reforzar el trabajo ambientalista en la capital.



Además, indicó, los pevemistas también cuentan con buenos cuadros, incluyendo a algunos que no son militantes, pero que están preparados para contender por diferentes cargos de elección popular.



“Buscamos aportar a la consolidación de una Frente en la capital del país con cuadros formados en el PVEM y por supuesto con la valiosa inclusión de ciudadanos sin filiación partidista, hablo de hombres y mujeres preparados para trabajar con profesionalismo, con gran vocación de servicio y conocimiento de las necesidades de la ciudad, no sólo en temas ambientales, también en materia económica, política y social”, puntualizó.



Madrazo comentó que ante el avance de los tiempos electorales, que establecen el inicio de las precampañas en prácticamente un mes, tienen que concretar un acuerdo para sumar los esfuerzos de los diferentes partidos.



“Es importante afinar los detalles para la construcción de un Frente donde no importen los colores sino las propuestas, las formas para beneficiar a la ciudad en temas urgentes como seguridad, crecimiento económico, educación, movilidad, desarrollo y reconstrucción urbana y por supuesto el medio ambiente”, manifestó.



En los comicios de 2012, cuando Miguel Ángel Mancera ganó la contienda por la Jefatura de Gobierno, el Partido Verde participó en alianza con el PRI, que postuló a Beatriz Paredes.