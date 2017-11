PAN saca aborto y reforma energética de agenda común con el Frente

crítico. Gustavo Madero acusa a Ricardo Anaya de beneficiarse de ser líder de AN. (especial)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional (PAN) dejó fuera de la plataforma electoral para el 2018 que impulsará con los partidos del Frente Ciudadano por México (FCM), temas "sensibles" como la interrupción del embarazo y la reforma energética, dijo Gustavo Madero, encargado de la construcción de la agenda político-electoral.



En entrevista con El Financiero, luego de que la Comisión Permanente del CEN aprobara la propuesta que presentarán en el convenio de coalición con el FCM, Madero Muñoz dijo que esos temas se dejaron fuera para avanzar en una agenda común y de amplio consenso, y que se integran en una propuesta de cinco ejes fundamentales, incluyendo seguridad.



Apuntó que en esa materia, por ejemplo, la propuesta es una política de seguridad humana, de participación ciudadana, y no una labor de persecución policíaca.



Sobre los temas “sensibles” y donde no hay coincidencia por la diferencia en los principios partidistas entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, (aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo y reforma energética, entre otros), la diputada federal e integrante de la Comisión Permanente, Cecilia Romero, dijo que así se decidió para no entorpecer los acuerdos de coalición, sin embargo cada partido seguirá impulsando sus plataformas.

“En la plataforma del Frente no van a estar estos temas, ni tampoco temas que favorezcan posiciones con las que nosotros no coincidimos. Cada partido tendrá que elaborar su propia plataforma y esos temas ya serán motivo de discusión durante las deliberaciones legislativas”, detalló.



Comentó que con ello cada partido mantiene su autonomía y capacidad de decisión y deberá convencer a la mayoría y en todo caso, impulsar una iniciativa conjunta.



“Nosotros vamos a seguir defendiendo la vida desde la concepción, por supuesto que sí y tendremos que ver, ya en el ejercicio del poder, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, si es valioso, si conviene, si tendríamos posibilidades de convencer a otros, impulsar una iniciativa o mantener nuestra postura en la plataforma y dejar estos temas para otras ocasiones, pero no renunciar a ellos”, dijo.



Romero Castillo aclaró que se trata de un proyecto y que para convertirse en plataforma tendrá que recibir la anuencia de los órganos directivos de los tres partidos que están pretendiendo conformar una coalición.