PAN-PRD vence en Veracruz

VERACRUZ.- La coalición PAN-PRD que llevó al gobierno de Veracruz al panista Miguel Ángel Yunes Linares se consolidó con las elecciones de presidentes municipales en 212 municipios, ya que se llevó la mayoría de los ayuntamientos.



De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), hasta el cierre de esta edición, con un 63 por ciento de las boletas contabilizadas, la coalición PAN-PRD se llevó 101 alcaldías, convirtiéndose en la principal fuerza política del estado que por 86 años fue priista.



De los principales ayuntamientos que ganó la fórmula que también llevó a la gubernatura al actual mandatario del estado son Boca del Río, Veracruz y Medellín.



En los dos primeros municipios ganaron los candidatos cercanos el mandatario estatal, en Veracruz gobernaría su hijo Fernando Yunes Márquez, y en Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, quien fuera director de Desarrollo Social en el gobierno de su otro hijo, Miguel Ángel Yunes Linares, actual alcalde de ese ayuntamiento.



De esta manera, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó en las principales ciudades, y en la mayoría del estado de Veracruz.



No pudo retener los gobiernos de Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa, que ahora pasan al gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).La victoria de Morena, partido que por primera vez participa en elecciones municipales en la entidad, se refleja en los 16 ayuntamientos que ganó, algunos con amplia mayoría, como la capital Xalapa, donde el candidato de ese partido, Hipólito Rodríguez, aseguró que ante el gobierno de Yunes Linares “debemos aprender a convivir y respetarnos”.



Así, el PRI ha quedado atrás en estas elecciones, de gobernar 95 ayuntamientos, la jornada electoral redujo su liderazgo a 39 con la coalición que hizo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a cuatro en individual, con municipios como Orizaba y Perote.



Según el PREP, del total de votos recibidos en los 212 municipios del estado, el 31.8 por ciento corresponde a la coalición PAN-PRD; 17.5 por ciento a Morena, y 17.9 a la coalición PIR-PVEM.



“No hay nadie que pueda decir que el gobierno del estado intervino indebidamente en este proceso. No desalentamos a ningún partido ni candidato”, dijo el gobernador Yunes Linares.



Añadió, que por el contrario “fuimos totalmente respetuosos y esa no intervención garantiza un proceso en paz”, destacó el gobernador por la mañana de ayer después de emitir su voto.