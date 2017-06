PAN irá por anulación de elecciones en Coahuila y Edomex

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el partido no descansará hasta lograr que se anule la elección del pasado 4 de junio en Coahuila y el Estado de México.



En el primero de los casos, dijo, las autoridades electorales detuvieron el Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuando apenas llevaba poco más de las dos terceras partes de las casillas computadas.



“Hoy la democracia pasa por Coahuila y el golpe que pretende consumarse en la entidad lastima la vida democrática de México”, dijo.

Señaló que pese a que los priistas han mandado el mensaje de que para ellos las reglas de la democracia se hicieron para romperse, “los panistas y muchos otros mexicanos seguiremos dando la batalla para que se respete la voluntad de los ciudadanos”.



Anaya Cortés recordó que el camino que los mexicanos han tenido que transitar para darse instituciones democráticas no ha sido fácil, y que lo ocurrido en Coahuila nos remite a lo que pasaba hace 30 años en las elecciones.





Ante ello señaló que el PAN no descansará hasta que se anule la elección en esa entidad. “Con el PRI, la democracia siempre va a contracorriente. No vamos a permitir que el PRI de los Moreira siga afectando a los coahuilenses durante seis años más”, enfatizó.



El dirigente panista anunció que los coahuilenses saldrán este domingo nuevamente a las calles para manifestarse contra el fraude electoral y apoyar el triunfo de Guillermo Anaya como gobernador.



Asimismo, hizo un llamado a todos los panistas para concentrarse en la lucha por la defensa del voto en Coahuila. “Esta lucha no es un episodio electoral más ni es tampoco solamente la lucha del PAN, sino que es una auténtica lucha de todos los mexicanos para que el voto se respete y las instituciones no funcionen de manera facciosa", resaltó.



En el caso del Estado de México, señaló que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha tomado la decisión de presentar un juicio de inconformidad en contra del resultado.



“Con dicha impugnación, Acción Nacional buscará demostrar la nulidad de la elección en el Estado de México, la cual presentó vicios graves por la intervención de instancias de gobierno en los tres niveles, la comisión de delitos electorales y notorias irregularidades durante la jornada electoral, todo lo cual pone en duda la legitimidad del proceso en su conjunto”.



Recordó que durante la campaña, Acción Nacional presentó más de 20 denuncias penales por la compra de votos, la intervención indebida de los gobiernos estatal y federal y la utilización de recursos públicos con la finalidad de beneficiar al candidato del PRI, así como el desvío de recursos públicos para la campaña de Morena.