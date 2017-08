PAN debe apresurar decisión sobre su candidato: Zavala

​En La Nota Dura, la aspirante del PAN a la presidencia Margarita Zavala, dijo que su partido se ha demorado en la decisión sobre el candidato que los representará en las próximas elecciones.



“En la medida en que el PAN se defina y se acerque a sus ciudadanos, en esa medida habrá mayor esperanza para México y estará con más fortaleza para los ciudadanos y también para posibles alianzas”, comentó.



De acuerdo con Zavala, Acción Nacional no ha avanzado lo suficiente en la definición del candidato, lo cual los debilita como partido rumbo al 2018.



“Llevamos un mes en que no se ha sentado el partido a dialogar nada”, dijo. “Lo que tengo que decir al PAN es la urgencia en la que estamos de definiciones, porque estamos a 11 meses de la elección”.



“No es una prisa que yo traiga, es realmente un sentido de urgencia de definición que pone el país”, agregó.



La exprimera dama señaló que no estaría en contra de abanderar el Frente Amplio Democrático, sin embargo, consideró que el proceso de su formación ha sido equivocado.



“Lo están haciendo mal”, comentó. “Primero sería la decisión del PAN de quién es su candidato, es decir, las claridades del PAN, la propia identidad, la alianza con los ciudadanos y luego con los partidos políticos”.



“Se tiene que tener muy claro lo que tengo en términos de Acción Nacional, con los ciudadanos y después en torno a ello generamos las alianzas, es decir, se empieza distinto a lo que llevan ahorita”, sentenció.





