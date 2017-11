Pagó dueña del Rébsamen $400 mil a abogado... y lo desconoció

La aún prófuga de la justicia Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, pagó 400 mil pesos en efectivo al abogado que le tramitó el amparo contra la orden de aprehensión y a quien negó conocer para justificar su negativa a presentarse a declarar ante las autoridad capitalina.



El dinero habría sido parte del efectivo que la mujer retiró de sus cuentas bancarias a partir del 25 de septiembre, unos días después del sismo de 7.1 grados que colapsó uno de los edificios del colegio.



De acuerdo con información obtenida, el dinero fue entregado en efectivo al abogado Moisés Castillo, a quien García Villegas conoció por uno de sus tíos, quien se lo recomendó para llevar su defensa.



El litigante planteó un “proyecto integral”, que no sólo incluía la tramitación de un amparo, sino la reparación del daño a víctimas de la tragedia, esto último sólo en caso de que un juez así lo determinara.



El abogado fue quien acusó de recibido el citatorio que la procuraduría capitalina le envió a la dueña del colegio, sin embargo, la mujer no acudió y envió una carta negando que la hubieran citado pues, según ella, no le había llegado ningún citatorio. En el escrito dijo desconocer a Castillo, quien se acreditó como su representante legal.



La procuraduría capitalina obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Mónica García Villegas, a quien acusa del delito de homicidio con dolo eventual, debido a las modificaciones que se hicieron a la estructura del colegio.



Autoridades capitalinas descartaron la detención de la mujer, quien es representada por el exsubprocurador general de la República, Javier Coello.