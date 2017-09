Ojalá Monreal no esté en la boleta en 2018: Sheinbaum

En entrevista con Javier Risco en La Nota Dura, la delegada de Tlalpan y coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que espera que el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no decida buscar la candidatura a la jefatura de gobierno en otro partido.



“Ojalá no esté (Monreal) en la boleta, pero si está en la boleta, ya le ganamos una vez”, dijo.



Sheinbaum señaló que la encuesta de Morena, la cual terminó por favorecerla, es el método que todos los integrantes aceptaron y que debe ser respetado el acuerdo, aunque agregó que Monreal tiene la libertad de mostrarse insatisfecho con el resultado.



“Era una encuesta, participamos todos, todos sabíamos las reglas pero ya con el resultado cada quien decide qué hacer”, comentó. “Todos estábamos de acuerdo en mantener la unidad de Morena, lo cual para mí es fundamental, pero cada quien decide qué hacer”.



La delegada de Tlalpan dijo que ha buscado establecer contacto con Monreal desde que fue dado a conocer el resultado de la encuesta, pero no ha recibido respuesta del delegado de Cuauhtémoc.



“No he podido hablar con Ricardo, lo he buscado varias veces pero no he podido hablar con él, ya es una decisión de él, pero la verdad es que el deseo es que se mantenga la unidad”, dijo. Sheinbaum”.



Agregó que a pesar de haber sido nombrada la coordinadora de organización de Morena en la capital, se mantiene concentrada en el cumplimiento de sus funciones como delegada de Tlalpan y el fortalecimiento de su partido.



“Ahorita estoy dedicada a la delegación y en mis tiempos libres los voy a ocupar para ayudar a fortalecer la organización de Morena para empezar a construir el proyecto de ciudad, pero ahorita estoy concentrada en Tlalpan”, concluyó.