Ochoa y Anaya defienden argumentos sobre Coahuila ante TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO.- El excandidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, demandó a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no someterse a influencias o presiones en la resolución sobre la validez de los comicios locales.



En tanto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que no existe un conflicto de interés con los magistrados electorales y confió en su resolución imparcial.



Representantes del Frente por la Dignidad de Coahuila y del PRI se reunieron con los integrantes de la Sala Superior para exponer sus respectivos argumentos sobre la validez de la elección local del pasado 4 de junio.



En la sede del TEPJF, el panista, junto con Javier Guerrero y Armando Guadiana, reiteró que existen los elementos necesarios para anular los comicios coahuilenses, principalmente por el rebase de tope de gastos del priista Miguel Riquelme, superior al nueve por ciento.

Reconoció que los magistrados tienen en sus manos la decisión final, por lo que los llamó a resolver en función de las pruebas presentadas y no por influencias o presiones.



“Lo que queremos es que se aparte cualquier magistrado de cualquier presión del gobierno de la República y de cualquier otra influencia de amistad o cualquier otra que no sean los documentos que hemos presentado con toda oportunidad, que se ajuste a derecho su resolución y que dejen de lado cualquier presión”, expresó.



Por su parte, Ochoa Reza, quien acudió acompañado por el gobernador electo, Miguel Riquelme, ratificó que existe plena confianza en la imparcialidad de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.



“Confiamos plenamente en la imparcialidad de la magistrada presidenta, de la magistrada y de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF. El Tribunal Electoral resuelve conforme a derecho”, manifestó.



El líder nacional priista rechazó que exista algún conflicto de interés por el caso particular de la magistrada Mónica Soto y calificó como desproporcionados los señalamientos de los panistas respecto a que se debe apartar de la resolución sobre el caso Coahuila bajo el argumento de que tomó cursos con él.



Dijo que es incorrecto tratar de acusar de faltas o nexos a una magistrada que cumplió con procesos de capacitación en el Tribunal Electoral, del mismo modo que tampoco se podría referir un vínculo de otro tipo con sus alumnos de la UNAM.



Ochoa Reza presentó a los magistrados los argumentos sobre el rebase del tope de gastos que se le atribuye a Riquelme, principalmente por lo que corresponde a los 84 videos que el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó otra vez cuando ya los había revisado desde la primera fiscalización, por lo que ya son “cosa juzgada”.



Por ello, insistió que el supuesto rebase de tope de gastos de Riquelme no tiene sustento, por lo que expresó su confianza en que la Sala Superior resolverá antes del 1 de diciembre todo lo relacionado con la elección de Coahuila.