'Nos duele la traición de Duarte', dice Meade en Veracruz 

VERACRUZ.- José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que al partido no lo define la corrupción y que les duele la traición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.



Durante una reunión con la militancia del partido en la capital de ese estado, explicó que su gobierno dedicará todo su esfuerzo en acabar con este problema.



“Hay que hablar claro. Hay que ser muy contundente y hay que hablar de frente a todo el priismo que hoy nos escucha: nos duele, nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción. Nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos describe”, dijo.



Agregó que al priismo no lo define la corrupción, sino la vocación por el servicio y el trabajo.



“No lo define la corrupción, no lo define la impunidad. Al priismo de Veracruz lo define la emoción del servicio, la vocación por el trabajo, la vocación de triunfo, lo define la certeza de que sí es posible un Veracruz seguro, un Veracruz con más igualdad y con más trabajo”, agregó el exsecretario de Hacienda.



Meade Kuribreña habló de nueva cuenta de Andrés Manuel López Obrador y dijo que es un “acto de corrupción” dar amnistía a los criminales.



“Corrupción es Andrés Manuel López Obrador que viene aquí a defender a los narcos y a defender a los corruptos. ¿A dónde se va ir? ¡Fuera!”.



También hizo referencia al regreso de Eva Cadena al congreso del estado.



“Corrupción es quien es grabado recibiendo dinero y pretende regresar a la Cámara de Diputados. ¿Esa Corrupción a donde se va a ir?¡Fuera!”, repitió el precandidato.