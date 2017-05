Yunes está detrás de los videos de Eva Cadena: López Obrador

VERACRUZ.- El gobernador Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, es quien está detrás de todos los videos en los que se observa a la exmorenista Eva Cadena Sandoval recibiendo dinero en efectivo aseguró el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador.



Afirmó tener evidencias de que las primeras grabaciones fueron vistas por Yunes Linares, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la residencia oficial de Los Pinos.



"Él es el que graba y es el que está detrás de todo esto, pero no sólo es Yunes, es Peña Nieto, en Chong, los primeros videos de Eva, tengo pruebas, los vio Yunes sentado con Peña Nieto" indicó.



Durante su visita a Veracruz señaló que la nueva grabación en la que se escucha Cadena Sandoval decir que la diputada federal Rocío Nahle García es quien recibe el dinero a nombre de López Obrador, es únicamente un intento por ensuciar la imagen de los dirigentes del Morena.





Aseveró que Nahle García es una persona sumamente honesta y con una calidad moral superior a la de Yunes Linares, lo cual ha generado el enojo del gobernador de Veracruz y por ello es que busca afectar la imagen de los integrantes del Morena.



"Quieren enlodar a dirigentes de Morena, les molesta mucho la presencia y la actuación de Rocío Nahle porque es una mujer íntegra, con principios, una mujer de lucha, entonces como este corrupto de Yunes está acostumbrado a comprar a todos, le molesta mucho que haya dirigentes de Morena que no se venden", sentenció.



Más temprano, en entrevista en Radio Red aseguró que no tiene operador político: "no tengo recaudador. No soy corrupto, punto. Y eso no les gusta".



Sobre el video, dijo que Cadena Sandoval "está mintiendo".



También negó que haya amenazado a los líderes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para aliarse en el Estado de México, pues dijo que "es tiempo de definición, no de canallas" por lo que les pidió que definan si están "con la mafia del poder".



En este sentido, López Obrador comentó que el abanderado perredista, Juan Zepeda, va muy abajo y "lo han querido inflar", pero no tiene posibilidad y está para restarle votos a su candidata, Delfina Gómez.



"NO SOY OPERADORA": NAHLE



La diputada federal por Morena, Rocío Nahle, aseguró que no "soy operadora, no recibo dinero de nadie, ni llevo dinero a nadie", en respuesta al video de Cadena donde la señala como operadora de López Obrador.



Añadió, también en entrevista en Radio Red, que "no hay operador financiero" en Morena y que se trata de una telenovela de Yunes Linares, a quien le pidió respeto y que se dedique a trabajar para acabar con la inseguridad en Veracruz.



Cuestionó que en los videos difundidos no sale el rostro de quienes entregan el dinero y que no hayan aparecido los que se grabaron en el hotel Terranova de Coatzacoalcos, cuando Cadena Sandoval regresó 500 mil pesos.



La diputada federal no descartó que sigan difundiéndose videos, "sin duda seguirán con la videoteca que está armando el gobernador de Veracruz".



En otra entrevista, en Radio Fórmula, Nahle acusó a Ana María Winckler, hermana del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, y uno de los funcionarios más cercanos a Yunes Linares, de entregar el dinero a Cadena Sandoval.



Expresó que ese es el principal motivo por el cual todavía no se han dado a conocer los videos completos y que la Fiscalía General del Estado no tenga las grabaciones del hotel Terranova, donde la excandidata a la alcaldía de Las Choapas recibió 500 mil pesos en efectivo.



En este sentido, Ana María Winckler rechazó las acusaciones y exigió que se retracte de sus declaraciones pues de lo contrario dijo podría proceder legalmente ademas de que la hace responsable de cualquier agresión de la que pudiera ser víctima.



La hermana del fiscal general aseveró no conocer a Eva Cadena Sandoval ni haber ido Coatzacoalcos en más de 10 años, por lo que no existe sustento para los señalamientos de la morenista.