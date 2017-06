No preocupan denuncias contra Rivera: Valdemar

CIUDAD DE MÉXICO.- Las denuncias contra el cardenal Norberto Rivera por supuestamente encubrir a sacerdotes pederastas no les preocupa, señaló el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.



"Estamos en regla a nivel legal y no nos preocupa absolutamente nada. Con toda sinceridad lo puedo decir. No procede presentar una denuncia ante una instancia (PGR) que no le compete", señaló.



En entrevista en Radio Fórmula explicó que las denuncias presentadas por los exsacerdotes José Barba y Alberto Athié son con dolo, para crear escándalo y golpear al cardenal, que al cumplir 75 años, presentará su renuncia al papa Francisco, como marca el derecho canónico.



Agregó que el pontífice es el que aceptará la renuncia de Rivera.



"El día de hoy cumple 75 años, y él cumple la ley de la Iglesia, la Ley Canónica, que dice que llegado a esta edad se ruega a los obispos presentar su renuncia al Papa. Ahora él no se va hasta que el Papa acepte públicamente esta renuncia y eso no sabemos cuándo vaya a suceder, también tomando en cuenta que el cardenal se encuentra bastante bien de salud, en todas sus capacidades y también ese es un elemento que toman en cuenta para aceptar la renuncia".