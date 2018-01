No podemos aceptar a quien propone sacar a criminales a la calle: Meade

José Antonio Meade criticó la postura del aspirante a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de darle “amnistía” a narcotraficantes para garantizar la paz del país.



Durante un encuentro con militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, dijo que no se puede aceptar a quien propone sacar a los criminales a la calle.



“No podemos aceptar a quien propone sacar al criminal de la cárcel para llevarlo a la calle y así ganar mayor intranquilidad en el país. Tenemos que estar claros que la calle es para el ciudadano y la cárcel es para el delincuente”, dijo.



El precandidato de la coalición Meade Ciudadano por México criticó también a quienes “regatean” el apoyo de las Fuerzas Armadas.



“No entendemos la inconsistencia de quienes le regatean a las Fuerzas Armadas su apoyo. Que le regatean a los gobernadores el apoyo de las Fuerzas Armada; porque al hacerlo están regateando apoyo a la ciudadanía que quiere seguridad”, explicó.



Como la he hecho durante días pasados, el ex secretario de Hacienda y Crédito Público reconoció que el país aún tienen retos en materia de seguridad.



Meade Kuribreña agregó también que México no puede ser un país donde exista violencia de género. Al arrancar la precampaña este año, dijo que 2018 será un trabajo difícil.



“Será un año difícil pero de gran esperanza y unidad. Donde vamos a convencer con propuestas y caminando de la mano”.