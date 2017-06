Margarita anuncia gira nacional; rechaza adelantarse a los tiempos 

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, rechazó que se adelante a los tiempos de su partido con el arranque de su gira nacional pues señaló que tiene obstáculos que la obligan a trabajar desde hace tiempo.



Dijo que nunca emitió un ultimátum al PAN, ni mucho menos una amenaza, pero sí la urgencia de convocar a la Comisión Permanente para definir cómo se enfrentará el 2018, donde la encrucijada es el pasado, como el caso Coahuila, "donde regresamos 30 años y el pasado populista que abusa de los pobres o una opción con mirada en el futuro".



El martes, Zavala publicó un video en el que amenazó con no ir con el PAN en el proceso electoral del próximo año si el partido no define al candidato para la elección presidencial en un mes.



En conferencia de prensa donde anunció el arranque de su gira por 45 ciudades de las 32 entidades del país, misma que durará 31 días, Zavala aseveró que a partir de hoy hablará de México y el PAN tendrá su dinámica.



"Yo regresaré para ver que se me cite para sacar adelante al país. Yo ya puse en el centro los temas de discusión y quienes decidan tienen que convocar. Yo me dedicaré a la gira", dijo.



Señaló que a todos preocupa la unidad en el PAN, por lo que hay que ir definiendo las cosas en el partido y en el país.



"Los tiempos de México son los tiempos que todos debemos respetar y por eso hago esta gira. Se trata no de ir por un cargo, se trata de cambiar el futuro de México", aseguró.



Sobre su gira, detalló que se trata de escuchar a los ciudadanos sobre los principales problemas del país y dar a conocer que hay nuevas formas de hacer política.



Zavala Gómez del Campo arrancará su recorrido por Querétaro y Guanajuato, entidades gobernadas por los panistas Francisco Domínguez y Miguel Márquez Márquez.