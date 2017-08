No hay pánico en los mercados tras amenaza de Trump sobre TLCAN

​Tras la advertencia por parte de Donald Trump de que Estados Unidos podría salirse del TLCAN, Jonathan Ruiz, director de información económica y de negocios de El Financiero, dijo en La Nota Dura que el peso no se vio afectado en los mercados asiáticos tras las declaraciones del presidente estadounidense.



“Tenemos la utilidad de un termómetro que se llama ‘peso’, si nos ceñimos a lo que ha mostrado esta noche nuestra moneda, mañana en los mercados asiáticos, donde está activo el peso, es que realmente no hubo pánico”, comentó.



Ruiz advirtió que aún es necesario observar cómo se comportan los mercados en Nueva York, pero no se anticipan mayores modificaciones.



“Aún tenemos que ver cómo amanecen los mercados en Nueva York, pero esto habla mucho de cómo la palabra del presidente Trump no tiene la fuerza que tuvo, al menos, al inicio de la administración”, dijo.

El abaratamiento de la palabra de un presidente."Creo que probablemente terminaremos con el TLCAN en algún punto", dijo Trump. Dólar $17.71 pic.twitter.com/0uDZDXxkaD — Jonathan Ruiz Torre (@ruiztorre) 23 de agosto de 2017



Agregó que la decisión que pueda tomar Trump en el futuro sobre el TLCAN es impredecible, aunque consideró que en caso abandonar Estados Unidos el tratado comercial, no se trataría de situación tan seria.



“En un momento de aceleramiento el presidente Trump puede dar por terminado el tratado, pero aun en esa circunstancia, los mercados tienen más información sobre lo que pasaría y definitivamente no sería una catástrofe”, sentenció.





