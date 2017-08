No hay investigación sobre caso Odebrecht: Fepade e INE

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE) no tienen registradas denuncias por el supuesto financiamiento de Odebrecht para las campañas del PRI.



Sin embargo, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, no descartó la posibilidad de abrir una investigación de oficio en caso de que se acredite el tipo penal y se vincule al ámbito electoral.



"Tendría que revisar la información de la prensa, entiendo que se habla de un delito que podría ser enriquecimiento ilícito o lavado, estaré atento para efecto de determinar en caso de encontrarse algún elemento que vincule con lo electoral y actuar en consecuencia.



"Si se inicia la investigación, si se presenta la denuncia, si viene un desglose por parte de las autoridades competentes, evidentemente desarrollaremos la investigación, actuaremos conforme a derecho y se resolverá ejerciendo la acción penal en caso de que se logre acreditar los elementos de tipo penal", declaró.

Nieto Castillo enfatizó que hasta que no haya pruebas que confirmen el financiamiento de Odebrecht al PRI y los supuestos recursos entregados a Emilio Lozoya, "no se puede incriminar en virtud de que en un sistema democrático no tenemos ni juicios ni declaraciones sumarias".



Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, enfatizó que "no es el rol de la autoridad electoral especular en temas tan delicados".



Indicó que en caso de que se presente una denuncia o queja en materia de ingresos y egresos de los partidos políticos, entonces se deslindarán responsabilidades ante alguna violación a las normas electorales en materia de financiamiento.



Aclaró que el INE no es una instancia que combata la corrupción, sino que está preparada para atender las denuncias en caso de que se presenten.