No hay inversión privada sin Estado de derecho: Peña Nieto

La inversión privada no llega a un país si no hay respeto al Estado de derecho, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, al inaugurar la primera etapa de la carretera Cardel-Poza Rica en Veracruz, consideró que México debe seguir el rumbo que genere la confianza de los inversionistas, con el objetivo de impulsar proyectos que generen el bienestar de las familias mexicanas.

“La inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al Estado de derecho, si no hay respeto al inversionista, a lo que está arriesgando. Y esas son las condiciones que ha sembrado este gobierno: confianza; y eso nos permite convertirnos en la gestión de más empleos, sino la gestión que ha atraído mayor inversión productiva, mayor inversión para infraestructura”, dijo.

El Ejecutivo develó además las placas inaugurales de las siguientes obras: Puente Vehicular Coatzacoalcos I (inversión: 884.6 MDP), Libramiento para el acceso al Puerto de Veracruz (inversión: 596.3 MDP) y el bulevar Boca del Río-Anton Lizardo (inversión: 400 MDP).

En el acto, el mandatario defendió asimismo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

“Es una gran obra, es un proyecto que realmente detonará más de 450 mil empleos una vez que esté operando a su máxima capacidad. Es un proyecto que se está realizando con la participación del sector privado, con financiación a través que hacen los propios usuarios del aeropuerto.

“Cuando pagan los derechos o los servicios que presta el actual aeropuerto de la Ciudad de México están pagando también, en buena medida, la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Que el gobierno tiene que invertir en infraestructura adicional para conectar ese aeropuerto? Es cierto, pero sin duda habrá de ser un icono en la infraestructura nacional el nuevo aeropuerto de México”, dijo.