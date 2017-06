No hay ganador aún de gubernatura: Instituto Electoral de Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dijo este lunes que ningún candidato a gobernador se puede decir ganador, luego de que tanto Miguel Riquelme, del PRI, como Guillermo Anaya, del PAN, lo hicieran desde el domingo en la noche.



"Al momento, ninguno de los candidatos tienen elementos para declararse ganadores", dijo Gabriela María de León Farías, Consejera Presidenta del IEC, en conferencia de prensa.



Enfatizó que será hasta el próximo 7 de junio cuando se realice el cómputo del 100 por ciento de las casillas, que arrancará a las 8:00 horas, cuando se determine al triunfador de este proceso electoral.



De León Farías dijo que 494 actas presentan inconsistencias, es decir que no son legibles; 593 no estaban dentro del parque electoral que llegó al Instituto, y tres paquetes fueron destruidos en los municipios de Acuña y San Juan de Sabinas, al norte y en la carbonífera del estado.



"No tengo el dato de la casilla; no sé cuántas urnas fueron destruidas", respondió a los cuestionamientos de la prensa.



De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el candidato del PRI, Miguel Riquelme, obtuvo el 38.3 por ciento de los votos, seguido de Guillermo Anaya, del PAN, con 36.8 por ciento.



Por la mañana, Riquelme pidió a Anaya aceptar los resultados. "Coahuila es más grande que cualquier partido político y cualquiera de nosotros".



Mientras que Anaya, horas más tarde, acusó que la elección fue un "cochinero" y acusaron al gobernador Rubén Moreira de favorecer a Riquelme.



“Son 700 mil votos que están perdidos y que se quieren robar”, acusó Anaya, quien señaló que “aún después de todo este proceso plagado de irregularidades, hemos ganado la elección, tenemos las actas en nuestras manos donde el triunfo es inobjetable, ya se han robado los recursos y la dignidad de los coahuilenses y no vamos a permitir de ninguna manera que traten de robar esta elección que la victoria es nuestra”.



Con información de Magda Guardiola