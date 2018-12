No es necesaria Constitución moral, considera Iglesia Luz del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, Silem García Peña, consideró que no es necesaria la Constitución moral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que con que se respete la Constitución Política y las leyes, así como el Estado laico, México se transformará.

En entrevista con El Financiero señaló que “ningún ciudadano la está pidiendo, no hay una solicitud de reforma o ley, que alguien esté solicitando. Creemos tenemos en nuestro estado mexicano el marco jurídico necesario para que todas las personas podamos convivir, en especial las iglesias, no hay problemas de carácter religioso, no hay problemas entre iglesias".

Aseguró que si los llaman para participar en la elaboración de la Constitución moral, acudirán, pero si se respetara todo lo que actualmente está y sobre todo que se respete la separación Iglesia-Estado, este país sería otro.

Previamente, en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el pastor Eliezer Gutiérrez Avelar, García Peña, se manifestó contra la legalización de la mariguana para fines lúdicos.

Expuso que esta iglesia tampoco acepta el aborto ni los matrimonios del mismo sexo, pues siempre se respeta la vida por sobre todas las cosas y solo aceptan matrimonios entre personas de sexos opuestos, como lo indica la Biblia.

Sin embargo, insistió en que respetarán la ley, si las autoridades legislan al respecto en esos temas.

A su vez, el ministro de Comunicación Social, Gutiérrez Avelar, rechazó el “ojo por ojo y diente por diente” para combatir la delincuencia, por lo que están de acuerdo en pacificar el país, perdonando a quienes incurran en actividades ilegales, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero, por lo que estarán pendientes al llamado a integrarse a este proceso de pacificación propuesto por el presidente.