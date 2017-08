No descarta Margarita Zavala figura independiente en el 2018

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por el PAN afirmó que no descarta la figura independiente para las elecciones del 2018 y dijo que Nuevo León es ejemplo de que eso puede darse.



“Yo creo en los partidos políticos, no descarto la figura y Nuevo León es una muestra de que eso puede darse pero yo soy una persona que cree y estoy convencida de que los partidos políticos son instrumentos y pilares de la democracia, lo que es importante es que los partidos políticos hagan algo para acercarse a los ciudadanos”, dijo.



No obstante y aunque dijo no descartar esa posibilidad aseveró: “Yo estoy convencida de que seré la candidata de Acción Nacional y Nuevo León es una muestra, una expresión también de lo que al final de cuentas las encuestas, que son nada más una fotografía, están diciendo”.



Cuestionada si respetará al candidato que elija el PAN, comentó que “si son condiciones parejas, por supuesto que sí, si hay imparcialidad”.

En ese sentido señaló que lo que siempre le ha pedido al PAN es “que se hagan las cosas sin trucos y sin trampas, que haya condiciones parejas, esto último pues ya no lo hubo, pero desde luego imparcialidad”.



Señaló que ahora “el PAN tiene que buscar los métodos necesarios para que salgamos lo más fortalecidos que es lo que le importa a México, que salgamos lo más fuerte posible si se quiere ganar”.



Sobre la propuesta priista de incluir en sus estatutos la posibilidad de que candidatos ciudadanos participen en las próximas elecciones dijo: “El PRI puede poner o quitar los candados que quiera, el único candado que le pido que no quite es el de la cárcel donde tienen a los gobernados del PRI”.