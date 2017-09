No aceptaremos vetos del PRI, Adriana Dávila y Laura Rojas ocuparán la Mesa Directiva: Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Parlamentario del PAN acordó por unanimidad que las senadoras Adriana Dávila y Laura Rojas presidan la Mesa Directiva del Senado de la República, seis meses y seis meses cada una, en ese orden, mientras que el senador Jorge Luis Preciado será vicepresidente y la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, será propuesta a la secretaría.



Fernando Herrera, coordinador parlamentario, señaló que en conferencia de prensa que la propuesta ya la tiene el PRI y en unos minutos más se presentará al pleno legislativo para ser votada.



Luego de más de ocho horas de reunión a puerta cerrada, Herrera Ávila señaló que el PAN espera que el PRI esté en la misma ruta de sintonía y rechazó cualquier intento de vetar a las legisladoras. “Sería un pésimo mensaje que se estaría vetando a las mujeres, yo confío que no sea así, que no sea una propuesta discriminatoria la que se argumente, que sea la violencia política la que prevalezca en la decisión del PRI”, señaló ante un eventual rechazo priista.



Apuntó que dialogará con el coordinador priista, Emilio Gamboa “y ya veremos cuál es la pretensión que ellos tienen porque no dan razones para su veto. Es simple y sencillamente una expresión de botepronto. Vamos a pedirles explicaciones”.



En ese sentido señaló no está bien que otro partido vete la decisión tomada al interior del PAN. “claro que no, son viejas prácticas que esperemos sean una declaración pasajera, vamos al encuentro, vamos a platicar serenamente y a tomar la mejor decisión para el Senado de la República.



En su oportunidad el senador Jorge Luis Preciado resaltó que “lo que sí hay que reconocerle al PRI es que ya dejó uno de los órganos, esa es una buena señal de acercamiento y de acuerdo.



“Ya acordaron que el PAN presida el Senado de la República, eso es un acuerdo y ya ha sido aceptado. Otro es que ellos proponen a quien va a encabezar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y nosotros a quien va a encabezar la Mesa Directiva.



“No pueden existe vetos porque un veto tendría que argumentarse, por qué alguien sí y alguien no, cuando nosotros en los cinco años que llevamos, nunca el PAN ha vetado una propuesta de ningún senador o senadora del PRI”, dijo.



No obstante el acuerdo final aún está pendiente una vez que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo y logre someterse a la decisión del pleno.