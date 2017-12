Ni Meade ni Anaya han reportado gastos de precampaña: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que los precandidatos presidenciales no han cumplido con la responsabilidad de reportar sus gastos en los primeros días de precampañas.



Durante la sesión del Consejo General, Ciro Murayama presentó los informes sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018

correspondiente a la precampaña y obtención del apoyo ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con corte al 19 de diciembre de 2017.



Murayama explicó que ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade han reportado egresos. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador reportó los gastos de un evento, no le permitió a los representantes del INE ingresar para realizar la verificación correspondiente.



“La información más reciente nos dice que de los tres precandidatos a la Presidencia de la República, sólo uno ha informado de algún gasto. Se trata del evento realizado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, el 14 de diciembre, por Andrés Manuel López Obrador, con un importe de 334 mil pesos”, comentó Murayama.



Pero el consejero electoral indicó que si bien ese evento fue reportado en el SIF, “no fue posible el ingreso de nuestros compañeros verificadores porque se les impidió el acceso al mismo. Hago un llamado, atento y respetuoso, para que se permita hacer el trabajo de fiscalización a la autoridad”.



En el caso del precandidato Ricardo Anaya, agregó, “sólo ha asentado una aportación por mil 500 pesos de simpatizantes, y avisos de contratación por un millón de pesos. Y José Antonio Meade únicamente ha reportado avisos de contratación por 30 mil pesos”.



El presidente de la Comisión de Fiscalización precisó que de la revisión de las agendas de eventos reportadas por los tres precandidatos a la Presidencia, se advierte que “el precandidato de la coalición encabezada por el PRI reporta haber realizado tres eventos; sin embargo, se puede constatar en los medios de comunicación que, por lo menos, ha encabezado ocho actos públicos en los estados de Chiapas, Puebla, Campeche, Yucatán y Sonora, mismos que no están actualizados en el sistema”.



En tanto, el precandidato panista informó “la realización de 10 eventos en al menos dos entidades, Querétaro y San Luis Potosí. Y el precandidato de la coalición encabezada por Morena reporta tres eventos realizados en cinco entidades, como son la Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México, entre otros. Sin embargo, esta actividad política legítima de estar recorriendo el país no se ha traducido en que se estén cargando los gastos implicados”.



Murayama aseveró que, a partir de identificar toda esa actividad, es evidente que hay “pasajes aéreos, uso de vehículos y en los actos de campaña se han utilizado equipos de sonido, banderas, camisetas, templetes, lonas, y todos esos gastos han sido omitidos, hasta el momento, a la autoridad electoral”.



El consejero presidente Lorenzo Córdova alertó que, pese a la intensidad con la que han iniciado las precampañas y los constantes recorridos que los precandidatos han realizado, “estamos una vez más ante el rezago en el registro de operaciones en el sistema. La intensidad de las precampañas que se refleja en la cobertura de los medios de comunicación y que se registra conforme a la agenda de eventos entregada a la Unidad Técnica de Fiscalización no está guardando relación con los movimientos que se han cargado en el SIF”.