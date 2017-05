Eva Cadena acusa financiamiento ilegal en Morena; "grotesco teatro", contesta el partido

La diputada local de Veracruz, Eva Cadena, acusó a Morena de recibir financiamiento ilegal para actividades partidistas en Veracruz y del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa este miércoles, Cadena tachó al legislador Amado Cruz Malpica, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Veracruz, así como la coordinadora de diputados federales, Rocío Nahle García, de ser los encargados de recolectar fondos para ese partido y para su dirigente nacional.



Cadena, que fue expulsada de Morena en semanas pasadas tras darse a conocer dos videos en donde presuntamente recibe dinero, señaló que la usaron como 'coartada' para esconder las prácticas que utilizan.



"En esta historia he sido víctima, el daño colateral de políticos corruptos, me queda claro que lo que hicieron conmigo es un linchamiento político en donde trataron de manchar mi imagen pública. Hoy me doy cuenta que todos los partidos son iguales, mis acciones no son con un afán de venganza", dijo Cadena.



En respuesta, Rocío Nahle ironizó en su cuenta de Twitter diciendo: "Ahora es víctima??? No pues si estamos en el mundo al revés!! Los malos son otros y ella la buena (sic)".



"Si que está nervioso Yunes! Grotesco el teatro armado de hoy. Ahora es víctima quien incurrió en un solo hecho demostrado de 'corrupción'", agregó.​

Cadena afirmó además que los bonos que recibe la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz, y que "supuestamente rechazaron", son utilizados para financiar las visitas de su líder, Andrés Manuel López Obrador, a la entidad.



Ese dinero, explicó, no es reportado a la autoridad. Además, los recursos que se destinan a la fracción se utilizan a pagar a asesores que hoy son candidatos de Morena a diversos municipios en Veracruz.



Por ello, dijo que exigirá transparencia y meterá una demanda por financiamiento ilegal a todos los partidos, incluido Morena, desde el congreso veracruzano.



Mientras que Nahle añadió que: "Una conferencia donde intenta limpiar al fiscal? Sin pruebas y solo con dichos de quién está en proceso. #FEPADE que intervenga de inmediato".