Morena pide la remoción de consejeros del instituto electoral del Edomex

TOLUCA.- Delfina Gómez Álvarez, excandidata de Morena al gobierno mexiquense, y el dirigente estatal, Horacio Duarte Olivares anunciaron que este martes harán una manifestación pacífica frente a la sede del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y pedirán al INE la remoción de los consejeros.



Lo anterior, a menos de 24 horas para que el Consejo General instale en la sesión ininterrumpida para el cómputo final de la elección del 4 de junio y entregue la constancia de mayoría al priista Alfredo Del Mazo Maza.



En una conferencia, Duarte Olivares afirmó que se trata de una sesión ilegal y que fue presionada por el PRI pese a que aún no hay sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tiene de plazo hasta el 16 de agosto para resolver los 45 juicios de inconformidad que presentó Morena por los resultados de la elección.



Dijo que la petición que harán al Consejo General del INE para remover a los consejeros locales se basa en que se están extralimitando en su función electoral y advirtió que la solicitud podría proceder ya que hay casos de Querétaro, Tlaxcala y Chiapas en donde han removido al Consejo General o alguno de sus integrantes.



Acusó al IEEM de "no saber leer bien" la ley que señala que el cómputo final debe hacerse cuando terminen las instancias jurisdiccionales de resolver, no cuando lo haga específicamente el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).



Dijo que habría que recordarles que el TEPJF aún no ha emitido sentencia de los juicios interpuestos por Morena.



Delfina Gómez lamentó la manera en que actúan las instituciones, magistrados y consejeros y pidió una vez más "humildemente, pero con firmeza" al IEEM que piense en lo que está haciendo.



Invitó a militantes y ciudadanos a participar en la manifestación de este martes a partir de las 9:00 de la mañana.



Ricardo Moreno Bastida, representante de Morena ante el Consejo General del IEEM, recordó que hay dos etapas de la cadena impugnativa.



En este momento están en la primera, es decir, impugnando los resultados de las casillas y una vez que sea entregada la constancia de mayoría recurrirán a la segunda ante la Sala Superior del TEPJF para impugnar la calidad de la elección ya que tienen el derecho de agotar todas las instancias que la ley les otorga.