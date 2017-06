Morena denuncia que Del Mazo rebasó tope de gastos de campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Horacio Duarte, dirigente de Morena en el Estado de México, presentó nueve carpetas de la contabilidad “alterna” del PRI en la que se demuestra que en la campaña electoral de Alfredo del Mazo se gastaron 412 millones 225 mil 24 pesos, cuando el tope de gastos fue de 285 millones, con lo que habría rebasado el tope de gastos de campaña.

​

En conferencia de prensa celebrada en el INE, Duarte Olivares aseguró que, empero, la contabilidad “oficial” del candidato del PRI reporta gastos de campaña por 115 millones de pesos, “lo que significa que pretenden engañar a la autoridad electoral y encubrir sus verdaderos gastos”.



Así, exigió que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que es la única autoridad competente en el país para realizar esta revisión, lleve a cabo una investigación profunda sobre estas pruebas que, dijo Duarte, serán entregadas hoy mismo.



Sobre el origen de estas nueve carpetas, que contienen la contabilidad del PRI y que está soportada con fotografías, link de videos y otras pruebas, Duarte señaló que se trata de pruebas que les hicieron llegar “priistas de la oficina en el Estado de México que no están conformes con la forma en la que su partido actuó durante este proceso electoral, aunque rechazó identificarlos.



Ante esto, el dirigente morenista exigió que, mediante una investigación, determine de dónde provinieron los recursos para financiar esta campaña multimillonaria.



“Todo es cuestión de voluntad política. Recordemos el caso de Los Amigos de Fox, en donde el entonces IFE sí logró identificar las fuentes de financiamiento del expresidente, por lo que esperamos que este INE actúe a la altura de las circunstancias y no vaya a dejar todas estas pruebas archivadas en una oficina”, dijo.



Insistió en que “el INE tiene una enorme responsabilidad en la elección del Estado de México, pero nos da la impresión de que quieren abdicar de esta responsabilidad para lavarse las manos. Son ellos los responsables de haber nombrado organismos electorales estatales que solo sirven a los gobiernos de los estados, por lo que, de no asumir su responsabilidad, deben ser removidos”.



Ante el anuncio de la celebración de marchas y protestas en la capital mexiquense por el resultado de las elecciones, Horacio Duarte aclaró que su partido no ha llamado ni va a llamar a la ciudadanía a participar en actos de protesta, “no vamos a caer en su juego, nosotros vamos a defender la victoria de la maestra Delfina Gómez por la vía jurídica, porque nos asiste la razón”.