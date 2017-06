Morena buscará voto por voto en Edomex, no marchas

​Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, dijo que el partido buscará la defensa jurídica del voto en las elecciones del Estado de México y rechazó la idea que tomar las calles para manifestarse.



“Vamos por la defensa jurídica del voto y estamos pidiendo el recuento de la totalidad de estos”, comentó Polevnsky en La Nota Dura, “tenemos información y no empatan los números del PREP con los de la elección”.



La representante de Morena señaló que existieron agresiones contra los integrantes del partido y una clara elección de Estado.



“Tuvimos casos de violencia desmedida en los que se metieron a los hoteles y nos amenazaron con armas largas”, lamentó.



Polevnsky reiteró el llamado del presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador, a no realizar protestas en nombre de Morena.



“No está en nuestros planes una mega marcha para el Estado de México”, comentó Polevnsky, “lo dijo claramente López Obrador ‘no aceptamos que nadie haga a nombre de Morena ningún acto que no sea la defensa jurídica’”.







LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEBEN SER VISTOS



Javier Risco charló también con María de Jesús Patricio, candidata independiente y vocera del Congreso Nacional Indígena y del EZLN, en La Nota Dura.



María de Jesús Patricio dijo que su búsqueda es posicionar el tema indígena en la agenda nacional.



“Hay más muertos y desaparecidos al interior de las comunidades y la impotencia de no poder ver que se escucha esa palabra, que no se ve, me da la fortaleza de aprovechar este espacio para que los pueblos indígenas sean vistos y escuchados”, comentó.



Desde hace más de 20 años, María de Jesús Patricio se dedica a la medicina tradicional y la herbolaria en Tuxpan, Jalisco; su búsqueda es separarse del discurso político tradicional y apuntar a la defensa de la tierra y la vida.



“Los de arriba están atentando contra la vida de los pueblos”, señaló, “queremos seguir existiendo, queremos que haya vida para los niños que vienen atrás.



“Los que están arriba en el poder están pensando cómo saquear a la tierra, cómo saquear sus recursos, el agua (…) están viendo el signo de pesos en todas las comunidades”, finalizó.