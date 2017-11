Monreal revira a López Obrador: 'escucharé otras propuestas'

CIUDAD DE MÉXICO.- Al rendir su segundo informe de gobierno, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no abre ni cierra puertas a nadie sobre su futura definición política: “Hasta hora la impaciencia no me consume y la ambición tampoco me tocó. Voy a seguir escuchando con atención y con respeto propuestas, porque no se puede responder antes de oír”.



De esta Forma, Monreal respondió a Andrés Manuel López Obrador, quien horas antes había festinado que el exgobernador de Zacatecas se había quedado en Morena: “Querían dividir, corromper a dirigentes, porque hay ahí ‘chombos’ (aves negras en Tabasco) que son especialistas en ese trabajo sucio”.



Al escuchar una pregunta de si le dará la bienvenida a Monreal, el líder de Morena declaró: “No le puedo dar la bienvenida porque nunca consideré que se iba a ir. Sabía que Ricardo iba a tomar esa decisión de continuar en Morena”.



Pero el delegado de Cuauhtémoc, más que adelantar su futuro, ensalzó su fortaleza política: “En mi sentimiento interno creo que es más fuerte el sentido de la restauración nacional y la necesidad de un cambio de régimen que una aspiración personal. No soy ambicioso, tengo aspiraciones legítimas y considero, de manera humilde, que es mi mejor momento en la actualidad pública, mi mejor momento de salud, de lucidez y de experiencia acumulada”.



Aseguró que el no haber sido el elegido para organizar a Morena en la capital, no lo tiró: “El fuego de la indignación por los últimos acontecimientos políticos no me devoró, no me consumió estoy firme, completo. Me pesa y me preocupa más el desastre nacional, me preocupa más el que estemos padeciendo esta decadencia política que persiste”.



Ricardo Monreal Ávila indicó que no dejará la lucha política: “Seguimos de pie, no abandonamos luchas, si escuchamos, pero seguiremos sirviendo a nuestra demarcación”.