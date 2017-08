Monreal exige otra encuesta para elegir coordinador de Morena en la CDMX 

Ricardo Monreal instó a la comisión de elecciones de Morena a repetir la encuesta para nombrar al coordinador de organización en la Ciudad de México, de cara a la elección del próximo año.



Ante su inconformidad por los resultados de la encuesta difundidos la semana pasada, en los que Monreal aparecía en cuarto lugar en las opiniones de si es un buen candidato, llamó a las autoridades de su partido a reponer el proceso.



"De manera respetuosa propongo, planteo y sugiero a la comisión de elecciones una de las siguientes dos opciones, a la dirigencia nacional, al consejo político nacional: una, reponer el procedimiento para la selección de la coordinadora o coordinador de organización de Morena en la CDMX.



"Otra posibilidad, considerar una consulta ciudadana a votación abierta, si bien las estatutos no contemplan elecciones primarias tampoco la prohíbe", dijo el jefe delegacional de Cuauhtémoc en un mensaje esta tarde en la explanada de esa demarcación.



La consulta podría estar a cargo de la autoridad electoral, o bien, de un consejo de organizaciones ciudadanas independientes.



"Reponer el procedimiento no significa que me den a mí la coordinación, reponer el procedimiento es reponer y fortalecer la confianza de la ciudadanía en Morena", explicó.



El funcionario dijo que ha recibido propuestas de cinco partidos políticos para sumarse a ellos de cara a la contienda.



"Les agradezco pero estoy con Morena y estoy luchando para que aquí nos quedemos", contestó Monreal.