Monreal exige a Morena rectificar resultados de encuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc y aspirante de Morena a la candidatura para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, pidió a la Comisión Política y al Comité de Encuestas de su partido rectificar los resultados de la encuesta que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum, quien se perfila para ser la candidata de ese partido.



Dijo que “la legitimidad del proceso es clave no solo en la Ciudad de México sino en todo el país, en la toma de decisiones que se está llevando a cabo y creo firmemente que este es un momento de una autocrítica seria y juiciosa y con ello la rectificación nos vendría bien en el momento más álgido, que es el que vivimos”.



Por ello, agregó que “no es una osadía pedir transparencia, no es una osadía ayudar a disminuir la opacidad, la parcialidad, no es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas, no es una osadía corregir los errores, enmendar las acciones incorrectas de la Comisión Política y el Comité de Encuestas”.





Sin embargo hizo hincapié en que “no estoy en la búsqueda de cargos de consolación o de acomodo, lo que me interesa es la transformación de la ciudad, del país. No soy un lambiscón, un adulador.



“He sido siempre un político serio, un servidor público responsable con un ejercicio de 40 años y voy a continuar firme, estoy de pie y con aplomo seguiré enfrentando con esa misma actitud la adversidad del futuro”, aseguró.



Así explicó que “por eso no acepté, la semana pasada, la postulación para el Senado de la República que me ofrecieron consejeros de Morena, porque se aleja de lo que pretendo, de nuestra lucha, porque eso significaría ser parte de lo mismo, terminar como cualquier otro”.



De esta forma dejó en claro que “solo tengo un plan A y no voy a dejar trozos de dignidad en el camino, voy a aceptar lo que la gente quiera, continuaré defendiendo los principios de Morena”.



Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, Monreal Ávila expresó que “no se trata de algo inmoral y anti ético, sino un asunto de fortaleza y reforzamiento para quienes luchamos por las nuevas formas del quehacer político”.



Cabe recordar que, de acuerdo con esa encuesta, el jefe delegacional en Cuauhtémoc habría quedado en el tercer sitio en las preferencias de la ciudadanía, no obstante que las encuestadoras lo dieron como el claro vencedor.



Monreal Ávila dijo además que “no solamente se trata de la encuesta, el fondo es sobre la transparencia, la democracia, la equidad electoral y la legitimidad política y sobre todo la ética personal”.