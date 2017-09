"Mi ciclo en Morena está concluyendo": Monreal

El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que su ciclo en Morena está por terminar después de que fuese derrotado en la encuesta de su partido para ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la que resultó ganadora la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum.



“Tengo claridad de lo que está pasando. Percibo y siento con toda convicción que los ciclos se concluyen. Mi ciclo se está concluyendo en Morena y no lo digo con gusto, lo digo con pena, con tristeza. A mí me ha costado mucho fundar Morena; tengo respeto por sus militantes y dirigentes… no es tanto por los puestos (que desea irse) sino por los tratos”, afirmó en entrevista para Grupo Fórmula.



Monreal explicó que en los próximos días anunciará su decisión, misma que depende de la respuesta de su partido acerca de dos propuestas para elegir nuevamente al candidato para jefe de Gobierno de la Ciudad, que son reposición del procedimiento (una nueva encuesta) o la realización de una elección primaria.



“Es normal que por dignidad tengas que separarte de Morena. Estoy en la espera de la respuesta, pero no soy ingenuo. Entiendo que hay una corriente en Morena que no quisiera verme adentro, les hace ruido que me mantenga. Tomaré mis decisiones pronto, no tardaré. No puedo estar en la indefinición permanente y generar falsas expectativas”, detalló.



Además, precisó que ha recibido propuestas de otros partidos para afiliarse.



“He platicado con casi todos (los partidos); hay ofertas, hay ofrecimientos. Tengo mucha claridad de lo que soy, aunque puede haber un sector que no me vea bien”, dijo.