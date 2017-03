México cierra puerta a carne brasileña

A pesar de que Brasil es el segundo proveedor de carne de aves para México, la suspensión de las importaciones de dichos productos, aplicada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), desde el domingo pasado por irregularidades sanitarias, no afectará el abasto y precio de este producto en el país, afirmó Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE).



“Tenemos de donde sustituir, por eso no hay problema, no es un volumen que nos ponga en desabasto o alguna preocupación, sin embargo, hay que ver rápido de dónde podemos tener, pero no es un tema que nos ponga en riesgo”, destacó el funcionario.



De acuerdo con datos del Servicio de Información Arancelaria Vía Internet (Siavi), en 2016 México importó de Brasil alrededor de 100 millones de dólares en trozos y despojos congelados de pollo, y en enero pasado las compras se ubicaron en 6.7 millones de dólares, posicionándose como el segundo proveedor de carne de aves, después de Estados Unidos.





Ayer, la Secretaría de Agricultura, informó que después de recibir una alerta sanitaria por adulteración de carne de res en Brasil, México decidió suspender, desde el domingo pasado, de manera inmediata y precautoria la importación de mercancías cárnicas desde ese país, entre las que se encuentran carne de pollo, pavo, huevos, entre otros.



Actualmente Brasil no exporta a nuestro país cárnicos de bovino ni de cerdo, sólo productos avícolas como carne refrigerada, congelada y deshidratada de pollo y pavo, huevo fértil, aves canoras, de ornato y rapaces.



A pesar de esto, el Senasica determinó restringir de manera precautoria la introducción de todos estos productos al país, hasta que la autoridad sanitaria brasileña ofrezca evidencias suficientes de sanidad, calidad e inocuidad de sus cárnicos.



“De las granjas certificadas que exportan de Brasil hacia México solamente una es la que apareció dentro del problema, aun así estamos trabajando con Senasica para revisar puntualmente cada uno de los embarques con tiempo, se está viendo si se hace desde salida, para poder ver que la carne que venga sea en perfecto estado y que no corra ningún riesgo para el consumidor”, explicó Rogelio Garza.

Mientras tanto, aseveró que se estará bloqueando todo hasta que “exhaustivamente” se analice caso por caso.



“Lo que estamos haciendo es una revisión exhaustiva de cada embarque que viene de Brasil, el problema se presentó en carne de res y de cerdo, sin embargo también viene pollo de allá, entonces estamos extendiendo la revisión a todo lo que llega de Brasil”, destacó el funcionario a medios.







ARGENTINA APLICARÁ CONTROLES SANITARIOS

​

Argentina dijo este martes que incrementará los controles sanitarios sobre las importaciones de productos de carne de Brasil, luego de que estallara un escándalo por corrupción y supuesta venta de productos en mal estado en el gigante sudamericano.



"Ante esta situación el organismo (de sanidad) ha dispuesto incrementar aún más los habituales controles de todas las mercaderías de origen cárnico provenientes de Brasil", señaló el Ministerio de Agroindustria de Argentina en un comunicado.