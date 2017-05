México está listo para iniciar negociaciones del TLCAN: Carlos Sada

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada, aseguró que México está listo para iniciar las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Al inaugurar el foro México y América del Norte: Una Potencia Global, organizado por la America Society/Council of the Americas, el funcionario destacó que ante las voces que piden terminar con la integración "no hay que hacernos de la vista ciega, hay que prestar atención a sus demandas".



Lo anterior en referencia a la salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés) así como la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea.



Asimismo, destacó que ante el interés del Gobierno estadounidense para renegociar el TLCAN, se da el mensaje de que la región de América del Norte "está lista para avanzar".

Si bien "no se espera que el proceso sea líneal... México está listo para iniciar las negociaciones". Agregó que sin el tratado firmado en 1994, millones de trabajos en Estados Unidos no hubieran existido y lo que hace que América del Norte concentre el 25 por ciento del PIB mundial es precisamente la integración como región, señaló.



Sada afirmó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos no opaca la gran preocupación de Gobierno mexicano: la protección de los derechos humanos de los connacionales en ese país, pues hay incertidumbre en los cerca de 5.8 millones de mexicanos que viven indocumentados en ese país.



Por esa razón, el Gobierno mexicano ha reforzado sus programas de protección consular, con la integración de centros de defensorías y de abogados que apoyen a los connacionales.



Además sostuvo que la seguridad es otro punto de interés con Estados Unidos; recordó que la semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, expresó la necesidad de "superar este juego de culpabilidad" en el tema del narcotráfico, pues como reconoció el secretario de Estado, Rex Tillerson, Estados Unidos tiene que hacerse responsable del consumo.



De esta manera, apuntó que repensar el TLCAN significa reforzarlo, ya que los vínculos que tienen México y Estados Unidos en diferentes temas permite crear puentes, "vamos a seguir luchando para continuar la cooperación", pues México tiene en Estados Unidos no solo amigos, sino aliados, como el sector empresarial, académico y gobiernos locales.